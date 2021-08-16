Нікітюк на Мадейрі вигуляла купальники та показала себе киту

Телеведуча Леся Нікітюк уже повернулася з канікул на Мадейрі до київських буднів, але продовжує ділитися яскравими враженнями від своєї поїздки. Зокрема вона показала свою зустріч із китом (але це не точно).

Нікітюк яскраво відпочила на Мадейрі. Цікаво, це справжній кит чи прифотошоплений? фото з instagram нікітюк

Недивно, що киту закортіло випірнути з води та роздивитися таку красу

Звісно, крім блакитного плаття Нікітюк брала з собою й купальники та постила гарні фото в Instagram.

Як відомо, всього в Лесі під сімдесят різних купальників, але один із них "собаче гамно".

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Мила, скромна, наївна дівчинка": як Нікітюк виглядала в 9 класі. ФОТО

Нікітюк у купальнику зробила ФОТО "на паспорт"