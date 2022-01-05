Мамина модниця: 10-річна донька Лободи покрасувалася на підборах для сімейних ФОТО

Співачка Світлана Лобода попозувала коло святкової ялинки зі своїми найкоханішими дівчатами: 10-річною Євою і 3,5-річною Тільдою.

Личка молодшої доньки артистка досі старається не світити в мережі. Зате старшій уже дозволяє надягати красиве взуття на підборах.

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"Мої улюблені дівчатка завжди зі мною. З любов'ю до 22-го, що настав", - написала Свєта в Instagram.

Лобода наробила святкових фото зі своїми принцесами

У Тільди вже такі довгі коси

До слова, співачка розповіла, які подарунки її малеча отримала на Новий рік. Зі слів Лободи, у її сім'ї існує традиція: напередодні свята дівчатка записують (у випадку Тілі, мабуть, це радше малюнок) свої побажання на папері та кладуть до морозилки. Зіркова ж мама вже відповідає за доставку послань Дідові Морозу.

Цього року Єва отримала омріяних ляльок Харлі Квін, а Тільда - Лускунчика, адже вперше почула цю казку в 2021-му.

А ще Єва з Тільдою до свята майстрували пряничну хатинку фото наданi пресслужбою

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Нагадаємо, кілька місяців тому Світлана зізналася, що більше не живе в Україні. Артистка звила гніздечко в одному з європейських міст на березі моря і з пальмами. Утім, судячи зі снігу та берізок за вікном на фото вище, свята Лобода проводить не там.

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