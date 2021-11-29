Лобода замилувала ФОТО з мамою та обома доньками

Співачка Світлана Лобода з нагоди Дня матері, який у Росії святкують в останню неділю листопада, поділилася в мережі зворушливим фото. На ньому її мама Наталія та доньки, Єва і Тільда.

Сімейство порелаксувало в купальниках десь у теплих краях.

Світлана зі своїми улюбленими дівчатами фото з instagram лободи

Нагадаємо, нещодавно Свєта зізналася, скількох дітей вона хоче народити від свого таємничого коханого.

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