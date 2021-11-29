Лобода замилувала ФОТО з мамою та обома доньками

Понеділок, 29 листопада 2021, 10:59

Співачка Світлана Лобода з нагоди Дня матері, який у Росії святкують в останню неділю листопада, поділилася в мережі зворушливим фото. На ньому її мама Наталія та доньки, Єва і Тільда.

Сімейство порелаксувало в купальниках десь у теплих краях.

 
Світлана зі своїми улюбленими дівчатами
фото з instagram лободи 

Нагадаємо, нещодавно Свєта зізналася, скількох дітей вона хоче народити від свого таємничого коханого.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: 

"Почуваюся дівчинкою": Лобода вперше розповіла про старшого за неї коханого

Лобода розказала про стосунки з батьком старшої доньки


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів