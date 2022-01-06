Кунакі у крихітному бікіні звабливо попозувала у хвилях

Французька модель Тіна Кунакі та її чоловік, актор Венсан Кассель продовжують насолоджуватися пляжним відпочинком у колі друзів у своїй улюбленій Бразилії.

Спекотним контентом парочка ділиться у своїх Instagram.

Тіна та її черговий сміливий купальник

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А ось таку дружину 55-річний Кассель показав у своїх сторіз

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Як відомо, Венсан із Тіною одружені вже три роки та виховують спільну доньку на ім'я Амазоні. У пари 30-річна різниця в віці, але модель зрозуміла, що саме цей чоловік - її доля, щойно побачила його вперше.

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