Кунакі у крихітному бікіні звабливо попозувала у хвилях
Четвер, 6 січня 2022, 09:26
Французька модель Тіна Кунакі та її чоловік, актор Венсан Кассель продовжують насолоджуватися пляжним відпочинком у колі друзів у своїй улюбленій Бразилії.
Спекотним контентом парочка ділиться у своїх Instagram.
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Як відомо, Венсан із Тіною одружені вже три роки та виховують спільну доньку на ім'я Амазоні. У пари 30-річна різниця в віці, але модель зрозуміла, що саме цей чоловік - її доля, щойно побачила його вперше.
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