Крук у Танзанії засвітила свої зайві кіло в бікіні
Неділя, 9 січня 2022, 13:04
42-річна телеведуча і фітнес-чемпіонка Валерія Крук зовсім не засмучується через те, що останнім часом дещо погладшала.
Навпаки, вона пишається своїми зайвими кіло і демонструє округлі форми в бікіні на відпочинку у Танзанії.
"І не завжди +5 кіло – це погано", - зазначила Валерія і виклала фото своєї пружної дупці в купальнику.
Нагадаємо, кілька місяців тому Валерія обурювалася у мережі, що її не взяли в моделі через вік.
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