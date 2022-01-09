Крук у Танзанії засвітила свої зайві кіло в бікіні

42-річна телеведуча і фітнес-чемпіонка Валерія Крук зовсім не засмучується через те, що останнім часом дещо погладшала.

Навпаки, вона пишається своїми зайвими кіло і демонструє округлі форми в бікіні на відпочинку у Танзанії.

"І не завжди +5 кіло – це погано", - зазначила Валерія і виклала фото своєї пружної дупці в купальнику.

Крук у захваті від Африки. "Красиво, як на Мальдівах, але набагато цікавіше і колоритніше", - написала вона в Instagram

Схоже, усі 5 кіло відклалися у красуні лише в сідницях

Нагадаємо, кілька місяців тому Валерія обурювалася у мережі, що її не взяли в моделі через вік.

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