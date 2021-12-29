Квіткова, Стужук, MamaRika та Осадча: найгарячіші мамці 2021-го

2021-й був щедрий як на зіркові розриви, так і на поповнення в родині. Хтось народив першу дитину, а хтось навіть отримав статус багатодітної матусі.

Ми вирішили зібрати топ найгарячіших зіркових мам і згадати, якими були найщасливіші моменти їхнього життя у 2021-му.

Анна Андрес

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У 2020-му українська модель вийшла заміж за французького бізнесмена Давида Барокаса, а в січні цьогоріч вперше народила сина. Довго затримуватися в декреті Андрес не захотіла. Натомість вже через два місяці красувалася в купальниках на Французькій Рів'єрі. Свою струнку післяпологову фігуру пояснила просто: хороший метаболізм, тренування та "вдячне тіло".

Василіса Фролова

Телеведуча Василіса Фролова у березні народила первістка на ім'я Родіон. Перебувавши ще у пологовому будинку, Вася показалася в обтислому вбранні, а вже за три місяці навіть запостила фото у спідньому. Днями ведуча повернулася з відпустки, звідки так само поститила гарячі фото в купальнику. Браво!

На відпочинку Василіса показала не один купальник фото instagram@vasiafrolova

Анастасія Приходько

У квітні 2021-го співачка втретє відчула радість материнства. Настя довго приховувала свою вагітність, однак після народження сина майже відразу показала, як змінилося її тіло. Що тут скажеш, сміливо, чесно і дуже сексі!

Після пологів у багатьох фотосети стають ще відвертіше фото instagram@prykhodko_official

Влада Зінченко

У 2021-му поповнення відбулося і в сім’ї українського футболіста Олександра Зінченка. У пари народилася дівчинка, яку назвали Єва. Вагітність, схоже, ніяк не позначилася на фігурі Влади, адже красуня майже безперервно постила сексі-фото.

Даша Квіткова

Для 26-річної блогерки Даші Квіткової 2021-й точно став щасливим. У липні вони із Микитою Добриніним вперше стали батьками. Квіткова не стала приховувати зайві кілограми й розповіла, як відчуває своє оновлене тіло. Через 4 місяці після пологів вона вже постила знімки в купальнику, а через 5 місяців взагалі показалася у фотосеті, де сама справедливо нарекла себе "Hot mama".

І погляд вбивчий, як то кажуть! фото instagram@kvittkova

MamaRika

Співачка MamaRika та її чоловік, комік Сергій Середа у серпні поповнили ряди батьків. Настя (справжнє ім’я артистки) вже за 3,5 тижні після пологів почала "повертатися у форму", а через півтора місяця взагалі позувала у купальнику. Зірка ділилася секретами відновлення фігури, постила фото топлес і заслужила статус "Гарячої мамки".

Катерина Осадча

Телеведучій Катерині Осадчій цьогорічне поповнення в родині подарувало статус багатодітної матусі. Зірка чесно розповіла, скільки кілограмів набрала під час вагітності, а вже за 3 тижні після пологів постила селфі в купальнику. Що вже там говорити про підкорення пляжу в Абу-Дабі через 3 місяці. Hot mama, не інакше.

Стрункі ноги та прес – просто вау! фото instagram@kosadcha

Софія Стужук

Блогерка Софія Стужук хоч і не народила цьогоріч, однак точно заслуговує на статус "гарячої мами". У 26-річної дівчини троє дітей, про життя яких вона часто розповідає у своїх соцмережах. Слова зайві, коли є такі фото з Домінікани.

Анна Седокова

Співачка носить міні, знімається у гарячих фотосетах і виховує трьох дітей, найменшому із яких 4 роки. Тому у 2021-му Седокова вкотре просто підтвердила статус "гарячої мамці" і не дає приводів сумніватися у своїй сексуальності.

Не варто забувати й про світових зірок. Модель Емілі Ратаковскі у 2021-му народила первістка, що гарантувало їй місце у списку сексі-матусь. Слідом за нею, поповнення відбулося у родині Меган Маркл і принца Гаррі. А зовсім скоро мамою двійнят стане плюссайз модель Ешлі Грем.