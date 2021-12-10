"Відколи це теплі шкарпеточки не сексі?": Дорофєєва у відповідь на критику Дантеса посвітила ліфчиком

Схоже, співак Володимир Дантес уже остаточно втратив страх оклигав після струсу мозку, адже взявся критикувати вбрання своєї дружини Наді Дорофєєвої.

Виявляєтся, чоловікові не подобається, як кохана вдягається вдома. Їхній діалог Надя навела в Instagram, проілюструвавши його фото.

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Нагадаємо, свого часу шанувальники Дорофєєвої були геть не в захваті від "колготок" на її чоловікові.

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