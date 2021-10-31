Дорофєєва знялася топлес у Vogue та згадала, як соромилася своїх грудей

Співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно розказала про видалення пухлини з грудей, знялася в українському Vogue.

На чорно-білих фото артистка позувала топлес, прикривши груди волоссям, та ділилася спогадами про те, як соромилася свого худенького тіла.

"Я спеціально надягала щось об'ємне, щоб сховати субтильний верх. Я комплексувала і лише років у 28 зрозуміла, що зі мною все нормально. У мене гарні груди, але невеликі, а я думала, ну як же, у виконавиці попмузики повинні бути пишні груди. Увесь час соромилася. Боже, це так безглуздо!", - зізналася Надя.

"Для мене журнал Vogue - наче Grammy у світі музики", - написала Надя у своєму Instagram фото Andrew Grey

"Мені подобається, як змінюється світ, подобається, коли дівчата діляться своїми історіями і пишуть про те, як важливо приймати собі. Хочеться сказати, що розтяжки це нормально; комплексувати через свою худорлявість – нормально; соромитися високого зросту – нормально. Хочеться говорити про це", - заявила Дорофєєва.

"Обожнюю експериментувати, хоча мені завжди це складно дається", - зауважила Надя

"Соромишся своєї худорлявості? Не треба! Носи модні піджаки! Подивись, як одягається Юля Пеліпас, будь яскравою і не зважай, що хтось подумає про тебе", - закликала співачка.

фото vogue.ua

Нагадаємо, нещодавно Дорофєєва назвала частину свого тіла, якою пишається. А ще артистка розказала про один зі своїх страхів.