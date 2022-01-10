Щокасте дитя на тлі килимів: Ірина Шейк пригадала своє радянське дитинство. ФОТО
Понеділок, 10 січня 2022, 12:00
Днями російська супермодель Ірина Шейк відзначила 36-річчя.
У своєму Instagram красуня поділилася архівними знімкими з цієї нагоди. Серед них, зокрема, чорно-білі фото з дитинства й світлини із весілля батьків.
Також модель показала, у якому "квітнику" відзначала іменини, й похизувалася святковим тортом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, нещодавно Шейк та її колишнього, актора Бредлі Купера почали помічати разом під час прогулянок у Нью-Йорку. І не лише разом із дочкою, але й удвох.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії