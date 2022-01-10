Щокасте дитя на тлі килимів: Ірина Шейк пригадала своє радянське дитинство. ФОТО

10 січня 2022, 12:00

Днями російська супермодель Ірина Шейк відзначила 36-річчя.

У своєму Instagram красуня поділилася архівними знімкими з цієї нагоди. Серед них, зокрема, чорно-білі фото з дитинства й світлини із весілля батьків.

 
Такий килим був чи не в кожній радянській сім'ї
фото instagram@irynaSheyk
 
Шейк із старшою сестрою Тетяною
 
Пухкі губи – сімейна риса
 

Також модель показала, у якому "квітнику" відзначала іменини, й похизувалася святковим тортом.

 
Цікаво, чи є серед цих букетів вітання від ексбойфренда Бредлі Купера
 
 
 
 
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Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Нагадаємо, нещодавно Шейк та її колишнього, актора Бредлі Купера почали помічати разом під час прогулянок у Нью-Йорку. І не лише разом із дочкою, але й удвох.

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