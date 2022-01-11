Трінчер у подертих панчохах поплазувала серед поля. ФОТО

20-річна співачка та акторка Анна Трінчер частенько тішить фанів недитячими фотосетами.

Вкотре дівчина опублікувала у своєму Instagram гарячі кадри із нової зйомки, яку влаштувала прямісінько в полі.

Якщо раптом не знали, кукурудзяне поле – хороша локація для зйомки фото instagram@annatrincherofficial

"А я сиджу в полі й чекаю. Чекаю дуже важливого дня в моєму житті й виконання маленької мрії", – написала Трінчер.

У пості зірка серіалу "Школа" мала на увазі операцію зі збільшення грудей. Точну дату "здійснення мрії" вона не назвала, але тегнула хірурга, якому довірить свій бюст.

Нагадаємо, Трінчер давно марить операцією. Якось вона попросила підписників допомогти їй обрати розмір.

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