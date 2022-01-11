Байкова у спортзалі вразила карколомними позами на голові. ВІДЕО
11 січня 2022, 19:01
33-річна супермодель Аліна Байкова показала, як вона полюбляє закінчувати свої тренування.
Красуня здивувала позою, яку не кожен зможе повторити.
Байкова опублікувала відео у своєму Instagram. До речі, знімав Аліну її бойфренд-американець.
"Це єдина причина, чому я йду в спортзал. Я бігаю, займаюся йогою (стретчингом) і закінчую все кількома сетами стійки на голові", - поділилася Байкова.
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Нагадаємо, Байкова є також прихильницею фастингу та виснажливих тренувань.
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