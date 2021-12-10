Не могла уявити: Байкова розказала про стосунки з бойфрендом, якого постійно цілує

Модель Аліна Байкова зізналася, що ніколи не уявляла стосунки з американцями через різницю у менталитеті.

Але до свого бойфренда Патріка вона відчуває кохання, якого раніше в її житті не було.

Про стосунки, які дуже швидко розвиваються, Аліна розповіла JetSetter.ua.

"Не могла уявити собі взаємини з американцем, хоч і живу тут 12 років. Після локдауну повернулася до Нью-Йорка, і ми почали багато часу проводити разом. Ми подорожували разом як друзі. Патрік це поважав. У вересні зблизилися і після цього не розходилися", - поділилася модель.

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Аліна і Патрік познайомилися два роки тому, але стосунки зав'язалися спочатку лише дружні

Попри міцний зв'язок, пара поки живе окремо.

"Ми з Патріком 24/7. Як так виходить, не знаю. Ми не живемо разом, і я жартую, що моя квартира тепер, як гардероб. Але мені так комфортніше. Не хочу поспішати. Ми і так рухаємось у цих стосунках зі швидкістю світла", - зауважила Байкова.

"Я не розумію, як це сталося, але я його настільки полюбила, що неможливо передати словами. Його запах: ми постійно обіймаємося, чіпаємо одне одного, цілуємося. Він переживає за мене, піклується так, ніби я його життя. Завжди каже, що на цей момент я і є все його життя. Це таке кохання, яке я ніколи не відчувала. Воно дозволяє мені цінувати його", - зізналася модель.

З трьома синами Керролла Байкова чудово ладнає

Патрік, у свою чергу, теж розповів про ставлення до Байкової.

"Аліна — найсильніша і водночас наймиліша людина, яку я коли-небудь зустрічав. Вона заінтригувала мене з того дня, коли я з нею зустрівся. І вона мотивує мене досі. Найбільше ціную в ній характер і те, як далеко вона зайшла у своєму житті", - зазначив бізнесмен.

"Ми дуже зблизилися під час усієї ситуації з карантином. Жодного разу вона не занепала духом. Постійно залишалася на позитиві, і я захоплювався цим. Тож неймовірно ціную в Аліні рішучість рости та ніколи не здаватися — і все це з усмішкою на обличчі (більшу частину часу)", - додав чоловік.

"І насамкінець ціную те, як вона ставиться до мене. Мій спосіб життя — метушливий, фактично безперервні подорожі. Аліна проходить через усе це зі мною і свою роботу виконує тоді, коли я працюю зі своєю… Вона насамперед моя подруга, і це дивовижно, яка вона крута і чуйна", - наголосив Керролл.

Попри кохання і чудові взаємини, виходити заміж Аліна не прагне.

"Я безліч разів говорила, що для мене штамп у паспорті нічого не означає. Переконана, що ні штамп, ні вагітність ніколи не збереже стосунки. Якщо вони зруйновані, краще розійтися без адвокатів і головного болю або затвердження громадської та державної думки. І, звичайно ж, здається, що для Патріка, який тільки-но розлучився, безглуздо знову одружуватися. Але час покаже", - зазначила Байкова.

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