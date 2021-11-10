"Соцмедіа - несправжні": зарюмсана Белла Хадід розповіла про свої зриви та вигоряння

Американська модель Белла Хадід вирішила розкрити шанувальникам справжню себе, не таку, якою вони звикли милуватися на подіумах та в гламурних фотосетах. 25-річна красуня поділилася в Instagram серією селфі, де вона у сльозах.

Белла розповіла про психологічні проблеми, від яких вона потерпає, як будь-яка реальна людина.

Белла написала дуже щирий пост у Instagram фото з instagram хадід

Зі слів Хадід, на це одкровення її надихнула своїм прикладом Віллоу Сміт. Вона зізналася, що упродовж останніх кількох років, "щодня, щоночі" так само відчуває тривогу та невпевненість.

"Соцмедіа - несправжні. Всі, хто страждає, будь ласка, пам'ятайте про це. Інколи всім вам треба почути, що ви не самотні. Отже, від мене - вам, ви не самотні. Я люблю вас, я бачу вас, я чую вас", - написала Белла.

Хадід вирішила поговорити про те, що люди можуть приховувати за красивими картинками в соцмережах

Ментальні захворювання та хімічний дисбаланс модель порівняла з американськими гірками, на яких людину жбурляє то вгору, то вниз, то в різні боки. Але, наголосила Хадід, "світ у кінці тунелю є завжди", і варто не забувати, що цей атракціон колись зупиниться, і стане легше.

Модель показала своє заплакане обличчя

"Мені знадобилося багато часу, щоби це усвідомити, але в мене було достатньо зривів та вигорянь, щоби засвоїти: якщо ти досить завзято працюєш над собою, проводиш час наодинці з собою, щоби зрозуміти свої травми, тригери, радощі та рутини, тобі неодмінно вдасться зрозуміти чи дізнатися більше про твій біль, і як давати йому раду. Це все, що ти можеш спитати в себе. Так чи інакше. Не впевнена, чому, але мені дедалі важче не ділитися тут моєю правдою", - зізналася Белла, подякувавши тим, хто її бачить і чує.

Нагадаємо, кілька років тому в мережі критикували Хадід за надмірну худорлявість. Сама ж модель запевняла, що просто всі тіла різні, і вона цілком щаслива та здорова.

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