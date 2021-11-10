"Соцмедіа - несправжні": зарюмсана Белла Хадід розповіла про свої зриви та вигоряння
Американська модель Белла Хадід вирішила розкрити шанувальникам справжню себе, не таку, якою вони звикли милуватися на подіумах та в гламурних фотосетах. 25-річна красуня поділилася в Instagram серією селфі, де вона у сльозах.
Белла розповіла про психологічні проблеми, від яких вона потерпає, як будь-яка реальна людина.
Зі слів Хадід, на це одкровення її надихнула своїм прикладом Віллоу Сміт. Вона зізналася, що упродовж останніх кількох років, "щодня, щоночі" так само відчуває тривогу та невпевненість.
"Соцмедіа - несправжні. Всі, хто страждає, будь ласка, пам'ятайте про це. Інколи всім вам треба почути, що ви не самотні. Отже, від мене - вам, ви не самотні. Я люблю вас, я бачу вас, я чую вас", - написала Белла.
Ментальні захворювання та хімічний дисбаланс модель порівняла з американськими гірками, на яких людину жбурляє то вгору, то вниз, то в різні боки. Але, наголосила Хадід, "світ у кінці тунелю є завжди", і варто не забувати, що цей атракціон колись зупиниться, і стане легше.
"Мені знадобилося багато часу, щоби це усвідомити, але в мене було достатньо зривів та вигорянь, щоби засвоїти: якщо ти досить завзято працюєш над собою, проводиш час наодинці з собою, щоби зрозуміти свої травми, тригери, радощі та рутини, тобі неодмінно вдасться зрозуміти чи дізнатися більше про твій біль, і як давати йому раду. Це все, що ти можеш спитати в себе. Так чи інакше. Не впевнена, чому, але мені дедалі важче не ділитися тут моєю правдою", - зізналася Белла, подякувавши тим, хто її бачить і чує.
Нагадаємо, кілька років тому в мережі критикували Хадід за надмірну худорлявість. Сама ж модель запевняла, що просто всі тіла різні, і вона цілком щаслива та здорова.
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