Кудлата Каменських у сітці та бікіні подуркувала на камеру. ФОТО

Співачка Настя Каменських та її чоловік репер Потап гріються під мексиканським сонцем, а у своїх соцмережах постять знімки із відпочинку.

Чергову серію світлин у купальнику Каменських днями виклала в Instagram.

Закриває очі від задоволення фото instagram@nastiakamenskux

Які форми)

Схоже, співачка має слабкість до хижих принтів.

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У Тулумі Настя встигає не лише знімати фотосети на пляжі, але й кепкувати з Потапа і навіть записувати це на відео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Нагадаємо, нещодавно зірка розповіла, як підтримує форму. Зокрема, Каменських поділилася секретами дієти й фізичними вправами.

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