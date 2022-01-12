Кудлата Каменських у сітці та бікіні подуркувала на камеру. ФОТО
Середа, 12 січня 2022, 17:10
Співачка Настя Каменських та її чоловік репер Потап гріються під мексиканським сонцем, а у своїх соцмережах постять знімки із відпочинку.
Чергову серію світлин у купальнику Каменських днями виклала в Instagram.
Схоже, співачка має слабкість до хижих принтів.
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У Тулумі Настя встигає не лише знімати фотосети на пляжі, але й кепкувати з Потапа і навіть записувати це на відео.
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Нагадаємо, нещодавно зірка розповіла, як підтримує форму. Зокрема, Каменських поділилася секретами дієти й фізичними вправами.
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