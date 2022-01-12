Лобода у бікіні з мотузочками ефектно постояла на тлі пальм. ФОТО
Середа, 12 січня 2022, 16:40
Співачка Світлана Лобода вибралася на відпочинок у теплі краї, взявши з собою маму та донечок. А ще, звісно ж, напакувавши в валізи чимало ефектних пляжних луків.
Кілька світлин Свєта вже зробила для свого Instagram, перепросивши підписників за те, що тепер буде постити їм у стрічку тепло.
А ще Лобода зворушила обіймашками зі старшою донькою Євою.
Нагадаємо, личко молодшої, 3,5-річної Тільди артистка поки воліє не показувати. Як відомо, свого бойфренда, з яким вона почувається дівчинкою, Світлана теж приховує від широкого загалу.
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