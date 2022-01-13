Бікіні купив чоловік: MamaRika похизувалася фігурою через 6 місяців після пологів

Співачка MamaRika швидко прийшла у форму після народження первістка у серпні 2021-го. Зірка красувалася у купальнику вже через два тижні після пологів і зупинятися на цьому не збирається.

Вкотре Настя (справжнє ім’я виконавиці) продемонструвала підтягнуту фігуру у сторіз Instagram.

Благовірний співачки підібрав їй купальник без примірки. Оце вже точно – ідеальний чоловік