Бікіні купив чоловік: MamaRika похизувалася фігурою через 6 місяців після пологів

13 січня 2022, 15:15

Співачка MamaRika швидко прийшла у форму після народження первістка у серпні 2021-го. Зірка красувалася у купальнику вже через два тижні після пологів і зупинятися на цьому не збирається.

Вкотре Настя (справжнє ім’я виконавиці) продемонструвала підтягнуту фігуру у сторіз Instagram.

 
Благовірний співачки підібрав їй купальник без примірки. Оце вже точно – ідеальний чоловік

Наразі MamaRika з чоловіком, коміком Сергієм Середою відпочивають у заміському комплексі поблизу Полтави.


 
 
На відпочинок поїхали усім сімейством. І навіть улюбленця прихопили

Нагадаємо, нещодавно MamaRika привітала чоловіка з річницею знайомства зворушливим відео.

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