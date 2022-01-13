Бікіні купив чоловік: MamaRika похизувалася фігурою через 6 місяців після пологів
13 січня 2022, 15:15
Співачка MamaRika швидко прийшла у форму після народження первістка у серпні 2021-го. Зірка красувалася у купальнику вже через два тижні після пологів і зупинятися на цьому не збирається.
Вкотре Настя (справжнє ім’я виконавиці) продемонструвала підтягнуту фігуру у сторіз Instagram.
Наразі MamaRika з чоловіком, коміком Сергієм Середою відпочивають у заміському комплексі поблизу Полтави.
Нагадаємо, нещодавно MamaRika привітала чоловіка з річницею знайомства зворушливим відео.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Квіткова, Стужук, MamaRika та Осадча: найгарячіші мамці 2021-го
Приєднуйтесь до дискусії