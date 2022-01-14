52-річна Еністон без мейкапу показала, що зробила з нею вологість

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон вкотре вразила своїх фанатів натуральною красою без мейкапу.

А ще 52-річна зірка "Друзів" та "Ранкового шоу" продемонструвала себе з новою зачіскою, яку отримала не в салоні, а під дією вологого повітря.

Світлиною Еністон поділилася в своєму Instagram.

"Окей, вологість. Поїхали!", – написала акторка.

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Джен ніби кидає виклик своєму вологому волоссю

Як вам актриса з природними локонами?

Як відомо, Еністон може похизуватися не лише молодим личком, а й струнким підтягнутим тілом, яке нещодавно демонструвала у глянці.

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