52-річна Еністон без мейкапу показала, що зробила з нею вологість
14 січня 2022, 11:39
Голлівудська актриса Дженніфер Еністон вкотре вразила своїх фанатів натуральною красою без мейкапу.
А ще 52-річна зірка "Друзів" та "Ранкового шоу" продемонструвала себе з новою зачіскою, яку отримала не в салоні, а під дією вологого повітря.
Світлиною Еністон поділилася в своєму Instagram.
"Окей, вологість. Поїхали!", – написала акторка.
Як відомо, Еністон може похизуватися не лише молодим личком, а й струнким підтягнутим тілом, яке нещодавно демонструвала у глянці.
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