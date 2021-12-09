52-річна Еністон для глянцевого фотосету показалася в ліфчику та засвітила ніжки

8 грудня американська акторка Дженніфер Еністон отримала нагороду видання Hollywood Reporter за особливий вклад та філантропію в індустрію телебачення й розваг (Sherry Lansing Leadership Award).

Із цієї нагоди журнал присвятив акторці грудневу обкладинку.

Дженніфер на вручені нагороди фото instagram@hollywoodreporter

У фотосеті Еністон звабливо вигинається на дивані, сидить на підлозі у міні-сукні, прогулюється балконом у самих лише штанях та бюстгальтері, а також позує у прозорій спідниці.

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Окремої уваги заслуговує велике інтерв’ю акторки, в якому вона розповіла про реюніон серіалу "Друзі", вплив медіа на її особисте життя й майбутні кар’єрні плани.

Прекрасні ніжки, красива Дженніфер та розкішні лілії

"Я виросла, спостерігаючи за тим, як психологія жертви була комфортна для людини (мама акторки – ред.). І мені не подобалося те, що я бачила. Вона дала мені приклад того, якою людиною я ніколи б не хотіла стати… В таких випадках ти або накриваєшся ковдрою і їси цукерки, або йдеш і знаходиш свій творчий шлях. Я так і зробила", – сказала Еністон, відповідаючи на питання, як їй вдалося не виносити на широкий загал особисті проблеми.

У процесі підготовки до зйомки

"Я не знаю, якою ця індустрія є зараз (кінематограф – ред.)... Сьогодні це все більше пов'язано із TikTok та Instagram. Знаєте, це наче наймати актора за кількість підписників, а не за талант", – коментує Дженніфер вплив соцмереж на індустрію.

Пронизливий погляд – частина образу

Повернення серіалу "Друзі" вона згадала досить емоційно.

В акторки були і більш відверті фотосети

"Це було ніби "привіт, минуле, пам’ятаєш мене? Пам'ятаєш, як скрутно було? Я думала, що... попереду чекає розкішний шлях, але потім... виявилося, я пройшла мало не найважчі моменти за все своє життя", – сказала акторка.

Попри значну кількість нагород і постійні ролі зірка не збирається зупинятися. В інтерв’ю 52-річна Дженніфер згадала батька, актора Джона Еністона, який у свої 88 років все ще знімається у кіно.

"Це – лише початок. Я тільки нещодавно почала думати, що щось зрозуміла. Здається, мені треба було саме стільки часу, аби усвідомити, хто я, де я і скільки вже тут пробула", – підсумувала вона.

Нагадаємо, нещодавно актор Джейк Джилленхол зізнався, що сцени сексу з Еністон у фільмі "Хороша дівчинка" 2002-го року були для нього "тортурами".

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