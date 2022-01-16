Кучерява Огнєвіч у бікіні похизувалася метеликом на стегні. ФОТО

Неділя, 16 січня 2022, 11:16

Співачка Злата Огнєвіч продовжує відпустку в Африці, під час якої нещодавно зустріла своє 36-річчя.

Цього разу артистка виклала серію світлин із пляжу у своєму Instagram. Крім стрункої фігури та рожевого бікіні зірка хизувалася ще й своїми татуюваннями.

 
фото instagram@zlataognevich

"Я складаюся із манго та Індійського океану. Плечі обвітрені, а в душі – Акуна Матата. Запам’ятала слово красиве Malaika, яке на суахілі означає "Ангел". Тепер так представляюся всім на Занзібарі", – написала Огнєвіч під постом.

 
Можливо, наступним на тілі Злати з'явиться янгол, або ж слово Malaika
 
Ось такого метелика Огнєвіч має на стегні
 
І дракон крупним планом

Здається, любов до фотосетів Злата взяла із собою у 2022-й рік, адже у грудні співачка мало не кожного тижня тішила фанів новими знімками у гарячих позах.

 
 
 
 
 

Нагадаємо, на 36-річчя Огнєвіч написала звернення до самої себе і побажала жити цікавим життям, а не грати у гру під назвою "танці із чоловіками".

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