Декольтована Огнєвіч у нюдовому луці попозувала на ліжку. ФОТО

Холостячка Злата Огнєвіч до Нового року прагне наробити якомога більше фото. Принаймні, так здається, через кількість зйомок співачки.

Світлинами із чергового фотосету зірка поділилася у своєму Instagram.

"Стільки всього треба встигнути. А ще і ялинку нарядити", – написала Злата.

До Нового року Огнєвіч точно встигне зробити ще одну зйомку

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Нагадаємо, Огнєвіч цьогоріч мала багато фотосетів. Деякі з них вона присвячувала особливим подіям. Наприклад, після розриву із переможцем "Холостячки" Андрієм Задворним Злата залізла у ванну.

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