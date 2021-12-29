Декольтована Огнєвіч у нюдовому луці попозувала на ліжку. ФОТО

Середа, 29 грудня 2021, 18:00

Холостячка Злата Огнєвіч до Нового року прагне наробити якомога більше фото. Принаймні, так здається, через кількість зйомок співачки.

Світлинами із чергового фотосету зірка поділилася у своєму Instagram.

 
Декольте та міні – комбо!
фото instagram@zlata.ognevich

"Стільки всього треба встигнути. А ще і ялинку нарядити", – написала Злата.

 
До Нового року Огнєвіч точно встигне зробити ще одну зйомку
 
 
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Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Нагадаємо, Огнєвіч цьогоріч мала багато фотосетів. Деякі з них вона присвячувала особливим подіям. Наприклад, після розриву із переможцем "Холостячки" Андрієм Задворним Злата залізла у ванну.

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