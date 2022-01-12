"Світ належить тобі": Огнєвіч у стрибку привітала саму себе із 36-річчям. ФОТО

Співачка Злата Огнєвіч зустріла 36-й день народження у подорожі Африкою. Із нагоди іменин вона написала послання самій собі з порадами та побажаннями.

Зверненням зірка поділилася у своєму Instagram.

"Дівчинко моя, я пропоную тобі цікавішу гру, ніж танці з чоловіками. Я пропоную тобі гру під назвою "життя". Грай, створюй власні правила і змінюй їх, коли перейдеш на новий рівень", – йдеться у пості.

Ось так Злата стрибнула у свій новий рік фото instagram@zlataognevich

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"Пізнавай себе і людей. Визнавай внесок кожної людини у твоє повсякденне життя. Не бійся туманів та дощів, бійся перетворитися в пустелю", – написала Злата.

Емоцій – через край

"Згадай, про що ти так сильно мріяла в дитинстві і втілюй: яскраво, норовливо, сильно та сміливо. Всі можливості відкриті, так багато ще є версій тебе, обирай будь-яку та живи. Життя прекрасне, щоб проводити його в темряві та смутку, лети на світло. Величезний світ належить тобі, а ти – належиш світові, зараз і назавжди", – пише вона.

Такі глибокі побажання співачка проілюструвала знімками із Танзанії.

Співачка заводить дружбу із місцевими

Нагадаємо, наприкінці 2021-го Огнєвіч закидала прихильників гарячими фотосетами, з яких деякі присвятила конкретним подіям, наприклад, розставанню із переможцем "Холостячки" Андрієм Задворним.

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