Огнєвіч у латексних штанях показала химерні пози перед камерою

Співачка Злата Огнєвіч увірвалася в 2022-ий рік із черговою яскравою фотосесією. Новий образ артистки дещо спантеличив її підписників у Instagram.

Хтось порівняв Злату з Кендалл Дженнер, а хтось назвав фото зірки відверто невдалими.

Злата в штанях із латексу вдала зухвалу спокусницю перед камерою фото марії малкіної з instagram огнєвіч

До слова, підбиваючи підсумки минулого року, Огнєвіч зізналася, що він для неї був найвдалішим із усіх, навіть попри те, що їй не вдалося знайти справжнє кохання завдяки телешоу "Холостячка".

"Я довірилася Всесвітові й тепер точно знаю - все було не марно, далі лише крутіше", - запевнила Злата.

Як вам такий образ співачки?

"Якщо говорити про душевний стан: я менше контролюю процес, а більше за ним спостерігаю. Дію зі стану розслаблення, спілкуюся з тими, хто дійсно відгукується, обираю, відмовляю і не даю непроханих порад (це моя остання дуже крута навичка). І дякую за все", - поділилася зірка.

Нагадаємо, переможець "Холостячки" Андрій Задворний, про любов до якого співачка готова була кричати на весь світ, покинув її вже через півтора місяця.

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