Огнєвіч у зухвалому купальнику розпочала "не попсову" африканську відпустку. ФОТО

8 січня 2022, 09:50

Співачка Злата Огнєвіч вирішила розпочати новий рік із яскравих вражень. Артистка спонтанно гайнула на Занзібар.

Як так вийшло, і які в неї плани, зірка розповіла в Instagram, поділившись кількома селфі в купальнику.

 
Злата на Занзібарі озброїлася селфі-палицею та готується наповнювати свій фотоблог спекотним контентом
фото з instagram огнєвіч

"Поїздка сюди була дуже спонтанним рішенням )) Хотілося далеко і не попсово при цьому, ще й відпустка невелика, сидіти 10 днів на карантині - виключено! Якщо говорити про пригоди, їх я завжди знайду, а в Африці - і поготів", - поділилася Злата.


 
Артистка готова до пригод
 

Зі слів співачки, попереду на неї чекає 3-денне сафарі, поїздка до Кіламанджаро та навіть спуск у кратер вулкану.

 

Нагадаємо, 2021-ий рік, у якому Огнєвіч знайшла та втратила любов на ТБ, вона все одно вважає найвдалішим із усіх. Зірка довірилася Всесвіту і впевнена: далі буде лише крутіше.

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