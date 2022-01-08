Огнєвіч у зухвалому купальнику розпочала "не попсову" африканську відпустку. ФОТО

Співачка Злата Огнєвіч вирішила розпочати новий рік із яскравих вражень. Артистка спонтанно гайнула на Занзібар.

Як так вийшло, і які в неї плани, зірка розповіла в Instagram, поділившись кількома селфі в купальнику.

Злата на Занзібарі озброїлася селфі-палицею та готується наповнювати свій фотоблог спекотним контентом фото з instagram огнєвіч

"Поїздка сюди була дуже спонтанним рішенням )) Хотілося далеко і не попсово при цьому, ще й відпустка невелика, сидіти 10 днів на карантині - виключено! Якщо говорити про пригоди, їх я завжди знайду, а в Африці - і поготів", - поділилася Злата.

Артистка готова до пригод

Зі слів співачки, попереду на неї чекає 3-денне сафарі, поїздка до Кіламанджаро та навіть спуск у кратер вулкану.

Нагадаємо, 2021-ий рік, у якому Огнєвіч знайшла та втратила любов на ТБ, вона все одно вважає найвдалішим із усіх. Зірка довірилася Всесвіту і впевнена: далі буде лише крутіше.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Незручна та зухвала: Огнєвіч пояснила, хто така справжня жінка