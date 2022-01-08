Огнєвіч у зухвалому купальнику розпочала "не попсову" африканську відпустку. ФОТО
Співачка Злата Огнєвіч вирішила розпочати новий рік із яскравих вражень. Артистка спонтанно гайнула на Занзібар.
Як так вийшло, і які в неї плани, зірка розповіла в Instagram, поділившись кількома селфі в купальнику.
"Поїздка сюди була дуже спонтанним рішенням )) Хотілося далеко і не попсово при цьому, ще й відпустка невелика, сидіти 10 днів на карантині - виключено! Якщо говорити про пригоди, їх я завжди знайду, а в Африці - і поготів", - поділилася Злата.
Зі слів співачки, попереду на неї чекає 3-денне сафарі, поїздка до Кіламанджаро та навіть спуск у кратер вулкану.
Нагадаємо, 2021-ий рік, у якому Огнєвіч знайшла та втратила любов на ТБ, вона все одно вважає найвдалішим із усіх. Зірка довірилася Всесвіту і впевнена: далі буде лише крутіше.
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