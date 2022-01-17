"Нема для кого готувати": дружина Кличка без мейкапу показалася над салатом
Дружина мера Києва Наталія Кличко пожалілася на закінчення новорічних свят і на те, що тепер нема для кого готувати.
Вона також зізналася, що робити їжу для себе їй не хочеться. Але все одно поділилася рецептом здорового салату.
"Вам знайоме таке відчуття, коли закінчилися канікули, діти поїхали на навчання, гості пішли додому, і більше нема кому готувати??? А для себе зовсім не хочеться!!!", - написала Наталія.
"І тепер є вибір: замовити щось, що, мабуть, не зовсім з розряду здорової їжі... Або все-таки змусити себе піти на кухню і приготувати собі ну хоч якийсь салат… І як ви з цим справляєтеся?", - запитала вона підписників.
Наталія також попросила фоловерів повідомити їй, якщо вони хочуть дізнатися більше рецептів здорової їжі.
Нагадаємо, різдвяні свята Наталія Кличко провела разом зі всіма своїми дітьми, але без чоловіка.
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