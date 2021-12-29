Два покоління братів: Клички чоловічим складом привітали зі святами. ФОТО

Середа, 29 грудня 2021, 13:39

Мер Віталій Кличко не лише розсмішив привітанням киян із 2222-м роком, але й встиг знятися з обома синами та молодшим братом для соцмереж. 

Саме у чоловічому складі четверо Кличків попозували для фото, яке оприлюднив найстарший із них у своїм соцмережах. 

"Два покоління братів:) Вітаємо з прийдешніми святами!", - написав мер. 

 
Максим, Володимир, Єгор-Даніель та Віталій - четверо Кличкі на одному фото 

Нагадаємо, буквально кілька днів тому на Різдво усі діти мера були з мамою Наталією в Німеччині

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