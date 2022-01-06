Камінська у Туреччині пригорнула Лорак та назвала її голосом нашої країни

Співачка Слава Камінська вирішила побути голубом миру та позахищати свою колегу Ані Лорак.

Зустрівши Кароліну у турецькому готелі, де вона виступала, Слава сфотографувалася з нею та написала пост в Instagram.

"Як би і що не відбувалося, є голос КРАЇНИ в НАШІЙ КРАЇНІ, і ми не цінуємо те, що маємо! Все тимчасово, політика, погляди, телебачення! Ані Лорак артистка! І, мабуть, вакуум інформаційний - це про нас! Я, до речі, співаю краще, ніж деруся", - заявила Камінська.

У коментарях думки розділилися. Хтось підтримав думку Слави, а дехто заявив, що від неї відписується

Нагадаємо, нещодавно в одному з інтерв'ю Лорак натякала, що її цькували в Україні через заздрість однієї колеги, яка хотіла всю славу собі.

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