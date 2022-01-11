Наречена в снігах -2: Камінська знову показалася у весільній сукні

Схоже, тема весілля не відпускає екссолістку гурту "НеАнгели" Славу Камінську, адже вона знову поділилася фото, для яких ще рік тому позувала у весільній сукні посеред зимового пейзажу.

Архівні світлини Камінська опубліковала в своєму Instagram.

"1/2/3? Моє улюблене друге. Коротко про шлюби (не мої)",- пожартувала співачка.

Слава чи то наречена, чи то Снігова королева

Судячи з виразу обличчя, співачка не дуже поспішає заміж. До речі, саме це, 2-ге фото, самі Славі подобається найбільше

37-річна Слава вже побувала у двох шлюбах

До речі, нещодавно Слава, яка уже двічі розлучена, натякала на третє заміжжя. Щоправда, поки про весілля мови не було.

Торік Слава позувала в цій сукні заради своєї подружки-дизайнерки, але чогось раптом вирішила згадати фото рівно через рік фото з instagram

Нагадаємо, 1-го липня 2019 року Слава Камінська та пластичний хірург Едгар Камінський офіційно розлучилися. Це був другий шлюб артистки, і в ньому вона народила сина Леона і доньку Лауру.

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