Наречена в снігах -2: Камінська знову показалася у весільній сукні
Схоже, тема весілля не відпускає екссолістку гурту "НеАнгели" Славу Камінську, адже вона знову поділилася фото, для яких ще рік тому позувала у весільній сукні посеред зимового пейзажу.
Архівні світлини Камінська опубліковала в своєму Instagram.
"1/2/3? Моє улюблене друге. Коротко про шлюби (не мої)",- пожартувала співачка.
До речі, нещодавно Слава, яка уже двічі розлучена, натякала на третє заміжжя. Щоправда, поки про весілля мови не було.
Нагадаємо, 1-го липня 2019 року Слава Камінська та пластичний хірург Едгар Камінський офіційно розлучилися. Це був другий шлюб артистки, і в ньому вона народила сина Леона і доньку Лауру.
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