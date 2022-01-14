Брежнєва на мальдівському відпочинку з дівчатами покрутила педалі та показалася в купальнику
Співачка Віра Брежнєва гайнула відпочивати на Мальдіви, причому в складі girls only. Компанію їй склали подружка-дизайнерка Катя Сільченко, сестра Віка і мама Тамара.
Судячи з Instagram, дівчата не лише лежать на красивому пляжі, а й активно проводять час: плавають із масками, катаються на роверах та займаються йогою - принаймні Віра.
А от фотографіями себе в купальнику кралечки, на жаль, підписників поки не дуже балують. Як пояснювала Брежнєва, вона зараз має проблеми з колінами та лікує їх за допомогою тейпів.
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Нагадаємо, співачка не приховує, що вже робить ін'єкції в обличчя.
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