Брежнєва на мальдівському відпочинку з дівчатами покрутила педалі та показалася в купальнику

Співачка Віра Брежнєва гайнула відпочивати на Мальдіви, причому в складі girls only. Компанію їй склали подружка-дизайнерка Катя Сільченко, сестра Віка і мама Тамара.

Судячи з Instagram, дівчата не лише лежать на красивому пляжі, а й активно проводять час: плавають із масками, катаються на роверах та займаються йогою - принаймні Віра.

Брежнєва релаксує на Мальдівах без чоловіка та дітей

А от фотографіями себе в купальнику кралечки, на жаль, підписників поки не дуже балують. Як пояснювала Брежнєва, вона зараз має проблеми з колінами та лікує їх за допомогою тейпів.

Вірині ніжки теж відпочивають

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Нагадаємо, співачка не приховує, що вже робить ін'єкції в обличчя.

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