Міні, мереживо та "sex": Фокс похизувалася гарячими луками із показу Dolce&Gabbana
Вівторок, 18 січня 2022, 13:00
Американська акторка Меган Фокс, яка зовсім нещодавно заручилася із виконавцем Machine Gun Kelly, підтримала коханого під час показу Dolce&Gabbana.
Звісно, красуня вирішила не просто тихо сидіти серед глядачів, але й привернути увагу своїми образами, якими поділилася у своєму Instagram.
Зірка продемонструвала не один сексапільний лук. Зокрема, у буквальному сенсі акторка зробила "sex" частиною одного із образів.
Нагадаємо, Меган у 2021-му розлучилася із чоловіком Браяном Остіном Гріном. Подружжя мирно врегулювало питання опіки над спільними дітьми, однак Фокс все одно платитиме аліменти чоловікові.
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