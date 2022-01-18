Міні, мереживо та "sex": Фокс похизувалася гарячими луками із показу Dolce&Gabbana

Американська акторка Меган Фокс, яка зовсім нещодавно заручилася із виконавцем Machine Gun Kelly, підтримала коханого під час показу Dolce&Gabbana.

Звісно, красуня вирішила не просто тихо сидіти серед глядачів, але й привернути увагу своїми образами, якими поділилася у своєму Instagram.

Модна порада від Меган: мережива забагато не буває фото instagram@maganfox

Здається, Меган та її наречений змагалися, хто вигуляє більше аксесуарів

Зірка продемонструвала не один сексапільний лук. Зокрема, у буквальному сенсі акторка зробила "sex" частиною одного із образів.

Стрази були актуальні на початку нульових, але для акторки це – не аргумент

Нагадаємо, Меган у 2021-му розлучилася із чоловіком Браяном Остіном Гріном. Подружжя мирно врегулювало питання опіки над спільними дітьми, однак Фокс все одно платитиме аліменти чоловікові.

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