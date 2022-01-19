Улюблене пальто, кофтинка Zara і сережки до $10: лук Міддлтон для походу до музею

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, котрій у минулому році вдалося неабияк заощадити на гардеробі, розпочала 2022-ий на цій самій хвилі. Для свого першого виходу в люди в січні вона сконструювала незмінно елегантний лук із речей недорогих брендів.

Разом із чоловіком, принцом Вільямом Кетрін відвідала лондонський Музей лікарні Фундлінг, патронесою якого є 40-річна герцогиня.

Принц Вільям і Кейт сходили до музею фото getty images

Як пише Express, на Міддлтон були брюки та пальто від її улюбленого бренду Jigsaw. І те, і раніше дружина принца вже надягала раніше. Кофтинка-гольф Кейт, від Zara, коштує 35,5 долара. А сережки, що на герцогині - це Accessorize, і їхня ціна - 9,5 долара.

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У ювелірному гардеробі майбутньої королеви є й біжутерія фото getty images

фото getty images

Нагадаємо, торік жінка, яка працює двійником Кейт Міддлтон на різних розважальних заходах, розказала, як повторює образи герцогині.

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