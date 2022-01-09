Кейт Міддлтон із нагоди 40-річчя знялася в сукні Alexander McQueen і прикрасах леді Ді. ФОТО

Дружині британського принца Вільяма, Кетрін Міддлтон 9-го січня виповнилося 40 років.

Для офіційних фото ювілярка обрала ошатні сукні від улюбленого бренду Alexander McQueen, а ще особливі прикраси, чим вшанувала двох надзвичайно важливих у житті свого чоловіка жінок: принцесу Діану та королеву Єлизавету.

На чорно-білій світлині, до повітряно-білого плаття Кейт надягла перлові сережки, що належали леді Ді.

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Як пише Vogue, знімав герцогиню відомий фешн-фотограф Паоло Роверсі.

До другої ж, червоної сукні з голим плечем Кетрін обрала сережки Її Величності.

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У офіційному акаунті герцога та герцогині Кембриджських зазначається, що всі три фотографії увійдуть до постійної колекції Національної портретної галереї.

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Нагадаємо, в квітні Кейт та Вільям святкуватимуть 11-ту річницю свого весілля.

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