Королева економії: ЗМІ підрахували, скільки Міддлтон витратила на одяг у 2021-му (спойлер: це антирекорд)

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон примудряється зберігати позицію модної інфлуенсерки, але при цьому не проциндрювати забагато грошей на дизайнерські вбрання.

2021-ий вийшов для дружини принца Вільяма роком економії. Вона витратила на свої луки менше, ніж у 2020-му, 2019-му, 2018-му чи 2017-му.

Як їй це вдалося, пояснює The Daily Mail.

За підрахунками видання, цього року нові речі та прикраси Кетрін коштували 64,2 тисячі доларів. Для порівняння, в 2020-му ця сума склала 126,6 тисячі. Найдорожче ж за останні роки герцогиня одягалася в 2017-му - за 160,4 тисячі.

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Герцогиня Кейт спокійно носить не лише дорогі прикраси, а і позолоту фото afp з сайту getty images

Заощадити на одязі Міддлтон помогло не лише те, що через пандемію вона рідше з'являлася на людях. Дружина принца значно частіше надягала речі, в яких її вже бачили, а вийти в усьому новенькому дозволила собі лише на чотирьох заходах.

Найдорожчим вбранням Кейт у 2021-му була золота сукня від Jenny Packham за 5,4 тисячі доларів, у якій вона завітала на прем'єру фільму про Джеймса Бонда.

Це найдорожча річ, яку Міддлтон вигулювала за цей рік фото getty images

Як зазначає газета, витрати на "робочий" одяг Міддлтон покриває її свекор, принц Уельський. Одначе не можна виключати, що лакшері-бренди роблять для королівської сім'ї якусь знижечку.

Наприклад, тут у Кейт у руках "стара" торбинка, а пальтечко від Max&Co на герцогині коштує менше 500 доларів фото getty images

А тут у герцогині з нового лише светрик. І пальто Massimo Dutti, і сережки, і торбинку, і навіть маску цю вона вже носила фото getty images

Catherine Walker за 4 тисячі доларів. Зате обійшлася неновим взуттям та клатчем Для свого тріумфального музичного дебюту Міддлтон прикупила плаття фото getty images

Як відомо, принц Чарльз не може не схвалювати заощадливості невістки. Адже, як зізнавався майбутній король, він терпіти не може викидати одяг, завжди старається десь підлатати і носити далі. В його гардеробі навіть є речі з 1980-х.

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