Пристрасна Могилевська у пустелі посвітила зухвалим декольте та попила вогню

Наталія Могилевська оголосила початок пристрасного періоду у житті новим кліпом, знятим у пустелі.

У відео на пісню "На дне" вона мститься коханцю, який поранив її у саме сереце, та залишає його помирати.

"Мій чоловік може любити мене або померти, по-іншому ніяк!" - заявила співачка.

Могилевська заявляє: любов або смерть

У кліпі основні елементи - квітка, ніж та вогонь

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