Пристрасна Могилевська у пустелі посвітила зухвалим декольте та попила вогню
П'ятниця, 21 травня 2021, 09:55
Наталія Могилевська оголосила початок пристрасного періоду у житті новим кліпом, знятим у пустелі.
У відео на пісню "На дне" вона мститься коханцю, який поранив її у саме сереце, та залишає його помирати.
"Мій чоловік може любити мене або померти, по-іншому ніяк!" - заявила співачка.
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