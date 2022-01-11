Могилевська знялася в самих рушниках та заговорила про страх постаріти

Співачка Наталія Могилевська вирішила побалакати зі своїми підписниками про сприйняття вікових змін та пластичні операції на обличчі. 46-річна зірка не стала приховувати, що страх постаріти знайомий і їй.

Свої роздуми на цю тему артистка проілюструвала фото, на якому вона "вдягнена" в самі рушники.

"Не доводьте себе до стану, коли ви продаєте квартиру заради того, щоби змінити обличчя! Я памятаю, вперше спіймала себе на страху постаріти років у 18. І відтоді я спостерігаю, як по-різному люди навколо мене реагують на своє дорослішання. Деякі з подруг довели цей страх до панічного стану та готовності продати квартиру за можливість втратити лице", - поділилася Наталя.

У 18 років Наталія боялася постаріти, але тепер змінила своє ставлення до цього природного процесу фото з instagram могилевської

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"Мені здається, що треба шукати секрет у тім, чому деякі літні люди мають щасливе обличчя та почуваються гармонійно, а деякі все так і не змирилися зі старістю, що прийшла, мають злочтивий та буркотливий характер", - зазначила вона.

На думку Могилевської, "щаслива жінка некрасивою не буває".

"Отже, продаємо квартиру та їдемо до Індії на пошуки щастя, і біс із ним, із цією операцією!", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, свого часу Наталія заявляла, що вона, мабуть, єдина представниця української естради, хто нічого не робив зі своїм обличчям та не планує принаймні до 60 років. А от із зайвими кілограмами зірці час від часу доводиться серйозно боротися.

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