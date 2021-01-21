Могилевська в ночнушці з мереживом повчила, як прийти в форму після свят

Співачка Наталія Могилевська, яку нещодавно не впізнали власні фани, вирішила поговорити з ними на вкрай актуальну тему: як повернутися в хорошу фізичну форму після зимових свят.

Порадами щодо харчування 45-річна зірка поділилася в Instagram.

Могилевська дала поради, як нарешті вийти зі святкового режиму фото з instagram могилевської

"Прийняття рішення повернутися в форму має бути усвідомленим, тому бажано напередодні раніше лягти спати, відповідно, раніше прокинутися. Вранці посидіти в тиші, запалити свічки, згадати, навіщо тобі хочеться бути вродливою; згадати, що ти гідна чистого та здорового життя, і підготуватися до дій грядущого дня", - закликала Могилевська.

"На мій погляд, краще починати з моно дня. Весь день ви їсте 2-3 продукти, наприклад - гарбуз, горіхи або риба і салат. Комбінацій може бути багато. Але я не можу рекомендувати мясо, оскільки не їм його. Та і рибу теж украй рідко", - поділилася артистка.

Кефірчику?

Як варіант Наташа пропонує провести день на кефірі. А вже потім поступово переходити до обраної форми здорового харчування та легких тренувань.

"Усе має бути поступово і в кайф. 15 хвилин на день для початку з головою!", - запевнила зірка.

Нагадаємо, нещодавно Могилевська розказала, як через брак сну страждала на галюцинації.

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