"М'ясце лишилося давно в минулому": Могилевська розказала, як голодує і що їсть

Співачка Наталія Могилевська зізналася, що перепробувала дуже багато дієт, аж поки не відшукала те, що їй дійсно підходить.

Про свій нинішній режим харчування та раціон 45-річна зірка вирішила докладно розказати в Instagram.

Виявляється, Наталка дотримується інтервального голодування, тобто їсть лише в проміжку 8 годин, решту 16 - голодує.

Наталія обрала саме це шикарне фото до свого допису фото з instagram могилевської

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"Меню. Я вегетаріанка. М'ясце лишилося давно в минулому. Моя основна їжа: каші, овочі, фрукти, горіхи, насіння, трави", - поділилася артистка.

Наприклад, на сніданок Могилевська їсть чіа з ягодами та гречаним молоком, обідає рагу і салатом або вегетаріанським борщиком із грибами. Грінку до нього робить собі з бездріжджового хліба. На вечерю зірка ласує салатом із бобовими та горіхами.

Цікаво, що з літніх ягід Наталія їсть будь-які чорні, а з червоних - лише полуницю та малину.

Як відомо, Могилевська вже давно не вживає алкоголю. А два роки тому вона зізналася, що морально вже готова стати мамою.

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