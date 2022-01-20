Сам собі мем: Гордон вирішив нагадати, як "іскрометно" гуморив із Дурнєвим. ВІДЕО

Журналіст і видавець Дмитро Гордон вирішив нагадати, як він "вдало" пожартував під час інтерв’ю з Олексієм Дурнєвим ще у листопаді минулого року.

Гордон не став чекати, поки його цитати стануть мемом, і потролив сам себе, опублікувавши відео жарту в Instagram.

"Когда человек без харизмы – этот человек… серый", - сказав Дурнєв.

"Кардинал", - відповів йому Гордон у стилі свого ж жарту про Барака Обаму під час інтерв’ю із Михайлом Ходорковським.

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"Ви сіли на цього коня, ви довго будете на ньому скакати взагалі?", - запитав Дурнєв, маючи на увазі стиль жартів Гордона.

"Я на ньому з дитинства скачу. Поки кінь не втомився", - відповів Гордон.

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