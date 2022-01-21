Мозгова посвітила стрункими ногами у мінісукні, в яку торік заприсяглася влізти

Продюсерка Олена Мозгова, яка нещодавно похвалилася схудненням на 22 кіло, покрасувалася в ефектному міні-платтячку. Надягти його жінка пообіцяла собі менше року тому.

"Цю сукню, весною минулого року, повісила я собі перед очі і сказала : - так, за якись час ти маєш в неї влізти і не просто влізти, а і виглядати в ній естетично )))", - пригадала Олена у Facebook.

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"Сьогодні ввечері сукня впала мені в око! Соля виступила в якості фотографа , ну так, у нас вийшло не дуже якісне і різке фото . Так, такі підбори я в житті не ношу, не знаю, як в них дівчата взагалі ходять . Але головне ж не це! Головне, що я сама собі пообіцяла і виконала обіцяне !", - написала вона.

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Нагадаємо, минулий рік видався дуже непростим для Мозгової. Продюсерка тяжко перехворіла на бореліоз.

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