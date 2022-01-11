Різниця в 22 кіло: Мозгова ошелешила результатом схуднення за пів року. ФОТО

Продюсерка Олена Мозгова вважає, що жити у певній вазі - це виключно вибір самої людини та питання сили волі. У цьому дружина Девіда Аксельрода переконалася на власному досвіді.

Свій шлях до нової себе вона проілюструвала яскравим колажем у Facebook.

47-річна Мозгова показала себе до та після схуднення фото з Facebook мозгової

"Перше фото датоване 1 травня 85 кг, друге 7 листопада 63кг. Ну що сказати .. 85 це точно для мене забагато, роботи над собою за рік я провела багато)) і моя поламана нога і хребет перші сказали мені дякую за мінус 22 кілограми", - поділилася Олена.

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"Бути чи не бути "у формі" це не доля, це ваш вибір. Все решта просто відмовки. По собі знаю p.s. Кепка не моя, єслі шо )), Соля вдягнула і сказала сідай буду тебе фоткати", - додала жінка.

Нагадаємо, Девід підтримує кохану в її челенджі та надихає власними успіхами. За пів року артист скинув 29 кіло та зайнявся бігом.

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