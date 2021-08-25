Нереальні болі, параліч м'язів половини обличчя: Мозгова розказала, з якою хворобою бореться

Продюсерка Олена Мозгова, яка останнім часом нездужала та навіть лежала в лікарні, вперше розповіла, з якою серйозною хворобою вона веде боротьбу. У дружини Девіда Аксельрода діагностовано бореліоз.

Написати про своє здоров'я на Facebook Олена вирішила, повернувшись із фестивалю "Чорноморські ігри". Адже попри те, що зовні жінка виглядає квітучою та бадьорою, попереду в неї ще довгий шлях до одужання.

Перебуваючи на фестивалі, Олена постила життєрадісні фото, які насправді зараз даються їй нелегко фото з Facebook мозгової

"Закінчився фестиваль і сьогодні мала час перечитати коментарі та повідомлення))). Думала писати чи ні наступне і вирішила що напишу. Розумієте, якщо я публікую фотографії на яких я добре виглядаю, тексти в яких я не нию і не жаліюсь, це не означає, що "в Багдадє всьо спокійно.." , що "вигляд на мільон, жодних ознак хвороби", "може то ви собі придумали, коли хворіють не їздять по фестивалях"... і таке інше це не зовсім адекватна реакція у будь-якому випадку)))", - зазначила Мозгова.

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Продюсерка вже майже два місяці бореться з серйозною хворобою

"Поки я "їздила", робились чергові аналізи і підтвердився діагноз. Знайдена причина, наслідки якої я лікувала майже два місяці. Так, я впоралась за цей час з нереальними болями та паралічем м’язів половини обличчя і ще чималою кількістю "приємностей", які несе в собі ця інфекція. По факту аналізів це хвороба Лайму чи бореліоз", - поділилася вона.

Зі слів 47-річної Олени, попереду в неї тривале лікування. Вона подякувала за допомогу друзям та всім, хто пише їй добрі слова.

На щастя, найтяжче вже позаду, але до повного одужання в Олени ще довгий шлях

"Всім бажаю здоров’я! І ще, ніколи не судіть по фотографіях у соцмережах чи ЗМІ про реальність того, що відбувається за лаштунками життя більш-менш публічних людей", - додала вона.

Нагадаємо, не так давно Мозгова розказала, на скільки кіло вона схудла.

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