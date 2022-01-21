Кардашян у нюдовому монокіні підставила сонцю звабливе тіло. ФОТО

П'ятниця, 21 січня 2022, 11:00

41-річна реаліті-діва Кім Кардашян, яка частенько балує фоловерів знімками в купальнику або спідньому, не порушила традицій і цього разу.

Красуня поніжилася під сонечком у басейні і похизувалася спокусливими формами у нюдовому боді.

Кілька гламурних фото вона виклала у своєму Instagram.

 
Кім в прямому сенсі слова сяє у цяцьках від Tiffany
 
Засмагла шкіра реаліті-діви виглядає здоровою і блискучою (під товстим шаром мейкапу)
 
Кім знає свої вигідні ракурси 
 
На фото тіло і шкіра Кім виглядають ідеально
 
усі фото з instagram кардашян

Як відомо, обличчя і тіло Кардашян не завжди були у такому гарному стані. Зірка не приховує, що вже багато років страждає на псоріаз. Колись Кім навіть показала стан своєї шкіри під час загострень хвороби.

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