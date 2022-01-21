Кардашян у нюдовому монокіні підставила сонцю звабливе тіло. ФОТО
П'ятниця, 21 січня 2022, 11:00
41-річна реаліті-діва Кім Кардашян, яка частенько балує фоловерів знімками в купальнику або спідньому, не порушила традицій і цього разу.
Красуня поніжилася під сонечком у басейні і похизувалася спокусливими формами у нюдовому боді.
Кілька гламурних фото вона виклала у своєму Instagram.
Як відомо, обличчя і тіло Кардашян не завжди були у такому гарному стані. Зірка не приховує, що вже багато років страждає на псоріаз. Колись Кім навіть показала стан своєї шкіри під час загострень хвороби.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Кардашян у тоненькому бікіні поплескалася у воді на багамському пляжі
Прикраси Tiffany, декольте й шкіряний оверсайз: Кардашян покрасувалася в глянці
"Ікона" Кардашян під час промови на People's Choice Awards несподівано звернулася до Каньє Веста
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії