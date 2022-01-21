54-річний Джанлука Ваккі у плавках показав, як зміцнює імунітет у крижаній ванні
21 січня 2022, 18:46
Танцюючий мільйонер Джанлука Ваккі поділився процедурою для покращення імунної системи і зниження рівня тривожності.
Гарячий італієць пірнув у крижану ванну і порадив фоловерам робити таку процедуру щодня.
"Крижана ванна, 10 хвилин на день… Ви зміцнюєте імунну систему, вивільняєте "білки холодового шоку", ви зменшуєте рівень тривожності і загальні запалювальні процеси. Також ви виробляєте бурий жир і ще багато інших переваг… Ви можете навіть приймати холодний душ як альтернативу… ", - поділився Ваккі.
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Нагадаємо, у жовтні 2020 року Ваккі вперше став батьком. Дочка італійця народилася із вродженою патологією і була прооперована у 5-місячному віці.
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