Білодід у боді й з пишними локонами показала звабливе тренування у новому фотосеті

24 січня 2022, 14:30

Олімпійська призерка із дзюдо Дар’я Білодід не лише нагороди на змаганнях збирає, але й лайки в Instagram.

Принаймні, один з останніх фотосетів дівчини вже оцінили понад 40 тисяч шанувальників.

 
Кучері дуже пасують Дар'ї
фото @dvlflex
 
Гантелі – річ універсальна. Сьогодні тренуєшся з ними, завтра – фото робиш

 
Якщо Білодід захоче піти із професійного спорту, модельна кар'єра – один із можливих варіантів
 
 

До речі, струнку фігуру дзюдоїстка демонструє не лише у професійних зйомках. Нещодавно Білодід відвідала Дубай, де похизувалася підтягнутим тілом на пляжі.

 
 
 
 
 

Нагадаємо, якось Дар’я розповіла, що завжди носить у своїй сумочці. Зокрема, серед неочевидних речей крем для рук.

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