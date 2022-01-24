Білодід у боді й з пишними локонами показала звабливе тренування у новому фотосеті

Олімпійська призерка із дзюдо Дар’я Білодід не лише нагороди на змаганнях збирає, але й лайки в Instagram.

Принаймні, один з останніх фотосетів дівчини вже оцінили понад 40 тисяч шанувальників.

Кучері дуже пасують Дар'ї фото @dvlflex

Гантелі – річ універсальна. Сьогодні тренуєшся з ними, завтра – фото робиш

Якщо Білодід захоче піти із професійного спорту, модельна кар'єра – один із можливих варіантів

До речі, струнку фігуру дзюдоїстка демонструє не лише у професійних зйомках. Нещодавно Білодід відвідала Дубай, де похизувалася підтягнутим тілом на пляжі.

Нагадаємо, якось Дар’я розповіла, що завжди носить у своїй сумочці. Зокрема, серед неочевидних речей крем для рук.

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