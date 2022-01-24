Білодід у боді й з пишними локонами показала звабливе тренування у новому фотосеті
24 січня 2022, 14:30
Олімпійська призерка із дзюдо Дар’я Білодід не лише нагороди на змаганнях збирає, але й лайки в Instagram.
Принаймні, один з останніх фотосетів дівчини вже оцінили понад 40 тисяч шанувальників.
До речі, струнку фігуру дзюдоїстка демонструє не лише у професійних зйомках. Нещодавно Білодід відвідала Дубай, де похизувалася підтягнутим тілом на пляжі.
Нагадаємо, якось Дар’я розповіла, що завжди носить у своїй сумочці. Зокрема, серед неочевидних речей крем для рук.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Приєднуйтесь до дискусії