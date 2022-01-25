Каменських у мережі розкритикували через танець у відвертому бікіні. ВІДЕО

Співачка Анастасія Каменських, яка нещодавно відпочивала у Мексиці разом зі своїм чоловіком Потапом, схоже наробила контенту на рік уперед.

Артистка потанцювала на камеру у черговому відвертому луці, після чого отримала дозу хейта від фоловерів.

Відео співачка опублікувала у своєму Instagram.

Здається, співачці знадобиться багато часу, щоб відвикнути від бікіні у холодному Києві

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Підписники вже встигли накидати багато коментарів і емодзі, утім, не всі з них є позитивними.

"Так негарно вдягла труси", "Вона буває вдягнена?", "Потрібно худнути, це не купальник…це показ жіночих гені талій і грудей".

Є, звісно, і хороші коментарі

Пишні форми співачки не дають спокою її фолловерам

Нагадаємо, колись співачка розповіла, що приймає себе і не карає за зайві кіло. Настя додала, що щаслива від того, що змінюється зовні та зсередини, і що чесна сама перед собою. А ще артистка зізналася, що фотошопить свої фото та відео в соцмережах.

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