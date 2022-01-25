Каменських у мережі розкритикували через танець у відвертому бікіні. ВІДЕО
Співачка Анастасія Каменських, яка нещодавно відпочивала у Мексиці разом зі своїм чоловіком Потапом, схоже наробила контенту на рік уперед.
Артистка потанцювала на камеру у черговому відвертому луці, після чого отримала дозу хейта від фоловерів.
Відео співачка опублікувала у своєму Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Підписники вже встигли накидати багато коментарів і емодзі, утім, не всі з них є позитивними.
"Так негарно вдягла труси", "Вона буває вдягнена?", "Потрібно худнути, це не купальник…це показ жіночих гені талій і грудей".
Нагадаємо, колись співачка розповіла, що приймає себе і не карає за зайві кіло. Настя додала, що щаслива від того, що змінюється зовні та зсередини, і що чесна сама перед собою. А ще артистка зізналася, що фотошопить свої фото та відео в соцмережах.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Хижі принти і танці в бікіні: як Каменських у Мексиці мережу розважає
Кудлата Каменських у сітці та бікіні подуркувала на камеру. ФОТО
Каменських у пляжних луках посвітила апетитними формами на мексиканському відпочинку