Хижі принти і танці в бікіні: як Каменських у Мексиці мережу розважає
Четвер, 20 січня 2022, 14:15
Співачка Настя Каменських, яка продовжує грітися під мексиканським сонцем разом зі своїм чоловіком Потапом, знову "підпалила" мережу яскравим контентом.
Артистка виклала кілька нових фото у пляжних вбраннях та купальниках в Instagram.
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Нагадаємо, щоб залишатися в гарній формі, Каменських не тільки слідкує за своїм харчуванням, а й займається спортом. Раніше співачка показувала, які вправи вона виконує для підтримання фігури.
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