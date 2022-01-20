Хижі принти і танці в бікіні: як Каменських у Мексиці мережу розважає

Співачка Настя Каменських, яка продовжує грітися під мексиканським сонцем разом зі своїм чоловіком Потапом, знову "підпалила" мережу яскравим контентом.

Артистка виклала кілька нових фото у пляжних вбраннях та купальниках в Instagram.

Погляд Анастасії, як і її бікіні – найкращі аксесуари для спокусливого фото. Утім, багато фолловерів розкритикували зірку за це фото, мовляв, невдалий ракурс та надто відвертий лук

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Мексиканські пейзажі дуже пасують співачці

Нагадаємо, щоб залишатися в гарній формі, Каменських не тільки слідкує за своїм харчуванням, а й займається спортом. Раніше співачка показувала, які вправи вона виконує для підтримання фігури.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Кудлата Каменських у сітці та бікіні подуркувала на камеру. ФОТО

Каменських із Потапом у светровому фемілі-луці пообіймалися коло ялинки. ФОТО

Каменських у панчохах та пір'ї оголила стегна в ліфті. ФОТО