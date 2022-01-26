Дружина Кличка в йога-позі оголила ноги і занурилася в тишу
Дружина мера Києва Віталія Кличка, Наталія вирішила поділитися зі своїми підписниками у Instagram особистим кадром. Жінка показала себе у момент медитації.
"Коли здається, що виходу немає, і ти не знаєш, яке рішення прийняти. Занурся у тишу та заспокой свій розум", - порадила вона.
"У тиші ти почуєш голос Душі, усі відповіді всередині тебе! Медитація допомагає мені в такі моменти... А що ви робите в такі Моменти, коли вам здається, що виходу нема?", - поцікавилася вона.
Нагадаємо, Віталій запевняє, що вони з Наталією не розлучилися, хоча й бачаться лише кілька разів на рік. Але спокус на стороні очільник столиці не шукає.
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