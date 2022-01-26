Кейт Міддлтон вигуляла леопардову сукню за $480. ФОТО

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відвідала офіс благодійної організації Shout, яка надає психологічну допомогу людям у кризовій ситуації у форматі гарячої лінії.

Для візиту герцогиня обрала темно-зелену сукню із леопардовим принтом американського дизайнера Дерека Лама, яка коштує 480 доларів. Образ Кейт доповнила чоботами на високих підборах від Ralph Lauren.

Кейт зустрілася із волонтерами організації, а також із 13-річним скаутом Лео Стрітом, який зібрав 8 тисяч фунтів для Shout. Підліток впродовж року спав у гамаку під міцним тентом, спорудженому власноруч.

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"Немає такого скаутського значка, аби оцінити те, що ти зробив. Твоє досягнення дуже надихає", – цитує слова герцогині The Daily Mail.

фото getty Images

фото getty Images

До речі, організацію Shout започаткували герцоги Кембриджські разом із герцогами Сассекськими, до того, як останні відмовилися від своїх королівських зобов’язань.

Нагадаємо, нещодавно Кейт Міддлтон знялася у фотосеті із нагоди свого 40-річчя. Герцогиня Кембриджська позувала у сукні Alexander McQueen та прикрасах принцеси Діани.

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