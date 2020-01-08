Принц Гаррі та Меган офіційно відходять від королівської сім'ї: Працюватимемо над здобуттям фінансової незалежності

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл офіційно оголосили про те, що "відмежовуються" від королівської родини. Вони прагнуть фінансової незалежності та простору для подальшого розвитку власної сім'ї.

Про це оголошено в Instagram герцога та герцогині Сассекських. Як говориться в дописі, цьому рішенню передували місяці роздумів та обговорень усередині родини.

"...Ми намагаємося відійти від ролей "старших" членів королівської родини та працювати над тим, щоби здобути фінансову незалежність, водночас продовжуючи повністю підтримувати Її Величність королеву", - наголосили Гаррі та Меган.

"Наразі ми плануємо рівномірно розподілити наш час між Об'єднаним Королівством та Північною Америкою, продовжуючи шанувати наш обов'язок перед королевою, Співдружністю націй та організаціями, котрі перебувають під нашим патронатом", - запевнили вони.

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"Ця географічна рівновага дасть нам змогу ростити нашого сина, цінуючи королівські традиції, в яких він народився, але й дати нашій родині простір для того щоби зосередитися на наступному розділі, зокрема на створенні нової благодійної організації...", - зазначило подружжя.

Подальшими деталями герцог та герцогиня ділитимуться на своєму новому офіційному вебсайті.

Як відомо, принц Гаррі стоїть шостим у черзі до престолу. Кілька років тому молодший син принцеси Діани зізнався, що насправді жоден із його родичів не хоче бути королем чи королевою. А сам він іноді почувається так, ніби він живе у акваріумі.

Нагадаємо, кілька місяців тому почали подейкувати, що розгнівана королева Єлизавета фактично вказала на двері онукові та його дружині, і вони тепер лишаться без грошей і титулів. Про те, що монархиня налаштована серйозно, свідчило те, що вона перестала тримати на видноті фотографії Гаррі, Меган та молодшого правнука.

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