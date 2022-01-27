Італійські пристрасті: Монатіки злилися в поцілунку на тлі заваленого небокраю. ФОТО
27 січня 2022, 11:45
Співак Monatik із дружиною та синами продовжують насолоджуватися мальдівськими канікулами та ділитися з шанувальниками яскравим контентом.
Діма навіть зняв поцілункове селфі з коханою Ірою, через що горизонт суттєво "завалився", але це не зробило кадр ні на дрібку менш романтичним.
"Кохання обов'язково врятує світ. Amore mio", - написала жінка у Instagram.
Нагадаємо, цього літа пара святкуватиме сьому річницю шлюбу. Дмитро вважає Ірину своєю героїнею.
Фото з Instagram Дмитра та Ірини Монатіків
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