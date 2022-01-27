Італійські пристрасті: Монатіки злилися в поцілунку на тлі заваленого небокраю. ФОТО

Четвер, 27 січня 2022, 11:45

Співак Monatik із дружиною та синами продовжують насолоджуватися мальдівськими канікулами та ділитися з шанувальниками яскравим контентом. 

Діма навіть зняв поцілункове селфі з коханою Ірою, через що горизонт суттєво "завалився", але це не зробило кадр ні на дрібку менш романтичним.

 
Монатіки на Мальдівах поринули в романтику і заразом засвітили парні тату

"Кохання обов'язково врятує світ. Amore mio", - написала жінка у Instagram.

 
Парочка відпочиває, але не забуває постити в Instagram
 
Ірина показується в купальниках, але скромно приймає такі пози, щоби її фігуру не можна було роздивитися
 
 

Нагадаємо, цього літа пара святкуватиме сьому річницю шлюбу. Дмитро вважає Ірину своєю героїнею.

Фото з Instagram Дмитра та Ірини Монатіків 

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