Італійські пристрасті: Монатіки злилися в поцілунку на тлі заваленого небокраю. ФОТО

Співак Monatik із дружиною та синами продовжують насолоджуватися мальдівськими канікулами та ділитися з шанувальниками яскравим контентом.

Діма навіть зняв поцілункове селфі з коханою Ірою, через що горизонт суттєво "завалився", але це не зробило кадр ні на дрібку менш романтичним.

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"Кохання обов'язково врятує світ. Amore mio", - написала жінка у Instagram.

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Ірина показується в купальниках, але скромно приймає такі пози, щоби її фігуру не можна було роздивитися

Нагадаємо, цього літа пара святкуватиме сьому річницю шлюбу. Дмитро вважає Ірину своєю героїнею.

Фото з Instagram Дмитра та Ірини Монатіків

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