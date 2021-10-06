Insta-конфуз: Дорофєєва подумала, що цілувалася з Монатіком. ФОТО
6 жовтня 2021, 15:30
Артисти Monatik та Надя Дорофєєва НЕ цілувалися. Незважаючи на фото, на якому вони буцімто саме це і роблять.
Насправді архівним романтичним кадром із коханим чоловіком поділилася законна дружина Дмитра, Ірина. Але її сплутали з Надею. Про це в коментарях написало чимало підписників. Сама Дорофєєва теж "упізнала" себе на фото, як і її чоловік Володимир Дантес.
Нагадаємо, на цьому збіги не закінчуються: і Монатіки, і Дантес із Дорофєєвою цього літа святкували шосту річницю своїх весіль.
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